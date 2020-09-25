Ньон, Швейцария, , 11:38 — REGNUM Отрыв Португалии от России в таблице коэффициентов УЕФА вырос после матчей Лиги Европы. Об этом 25 сентября сообщается на сайте УЕФА.

У Португалии на сегодняшний день 40,649 очков в рейтинге, у России — 35,714.

Продолжают выступления в еврокубках все три португальских клуба, которые стартовали в квалификации. «Бенфика», проиграв ПАОКу в отборе Лиги чемпионов, попала в групповой этап Лиги Европы. «Спортинг» и «Риу Аве» прошли в раунд плей-офф Лиги Европы.

При этом два российских клуба, «Ростов» и «Динамо», уже завершили евросезон. Он у них состоял из одного матча. В третьем квалификационном раунде Лиги Европы «Ростов» проиграл израильскому «Маккаби», а «Динамо» во втором раунде уступило тбилисскому «Локомотиву».

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