Токио, , 11:10 — REGNUM Организаторы Олимпийских игр в Токио выразили намерение сократить количество официальных лиц на 10−15% на Олимпиаде летом 2021 года в рамках пакета предложений по снижению затрат. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo со ссылкой на представителей оргкомитета.

Олимпийские игры были отложены в марте из-за пандемии коронавируса. Беспрецедентная годичная задержка вызвала дополнительные затраты, поэтому Международный олимпийский комитет (МОК) и Олимпийский комитет Японии ищут способы уменьшить затраты на проведение мероприятия. Сокращение количества официальных лиц от МОК и национальных комитетов других стран поможет уменьшить затраты на еду, напитки и транспорт.

Организационный комитет также предлагает изменения в инфраструктуре, например уменьшение освещения. Предполагается, что всего оргкомитет предложит 52 пункта по снижению затрат на проведение Игр в 2021 году.