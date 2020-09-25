Москва, , 10:17 — REGNUM Российская биатлонистка Екатерина Глазырина отстранена из-за возможного нарушения антидопинговых правил в 2013 году. Об этом 25 сентября заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

«Речь идет о нарушениях, предположительно совершенных в 2013 году на внутрироссийских соревнованиях», — сказал Майгуров.

Он добавил, что сейчас нужно изучить документы, поступившие от Международного союза биатлонистов (IBU), чтобы разобраться в ситуации.

По словам Майгурова, Глазыриной, а также Тимофею Лашину, предоставили 10 дней, чтобы высказаться о ситуации, и ещё 14 дней, чтобы дать комментарии относительно предполагаемого нарушения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, IBU отстранил Глазырину и Лапшина от участия в международных соревнованиях в связи с возможными допинговыми нарушениями.

Читайте ранее в этом сюжете: IBU временно отстранил Глазырину от международных соревнований