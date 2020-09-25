Зальцбург, Австрия, , 10:11 — REGNUM Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил российскую спортсменку Екатерину Глазырину от участия в международных соревнованиях. Об этом 24 сентября сообщается на сайте организации.

Отмечается, что такое решение принято в связи с возможными допинговыми нарушениями. Причём информация об этом появилась в результате изучения отчёта Ричарда Макларена и информации из базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Также в ближайшее время не сможет участвовать в стартах Тимофей Лапшин, которые ранее выступал за сборную России, а теперь представляет сборную Южной Кореи.

Напомним, 33-летняя Глазырина является двукратным бронзовым призёром чемпионатов Европы. На этапах Кубка мира она пять раз поднималась на подиум, выиграв два серебра и две бронзы в эстафетах, а также бронзу в личной гонке.

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