Ростов-на-Дону, , 09:21 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин после поражения от «Маккаби» (Хайфа) в третьем квалификационном раунде плей-офф Лиги Европы (1:2) отметил, что для победы его подопечным не хватало движения, а также одного игрока в конце встречи. В ходе футбольного поединка полузащитник «Ростова» Даниил Глебов получил красную карточку.

«Дело не в усталости. Нужно было много бегать — игроки «Маккаби» заставляли, потом в конце, когда на одного человека стало меньше, надо было бегать втройне, а сил уже не было. <…> Оба гола разные, не назову [их] системными ошибками. Думаю, движения не хватало. Будем разбираться. В чемпионате России что-то проходит у нас, здесь нет. Тем более начали игру хорошо, забили. Не понравилось, что после гола отдали инициативу. Возможно, это психология. Перестали действовать как надо. <…> Если нет движения — нет борьбы. Сначала надо добежать, затем уже бороться», — сказал Карпин после матча.

ИА REGNUM напоминает, что игра состоялась на стадионе «Ростов Арена». Счёт в матче «Ростов» — «Маккаби» Хайфа (Израиль) открыл форвард жёлто-синих Эльдор Шомуродов. Затем в ворота хозяев поля забили форвард «Маккаби» Никита Рукавица и полузащитник израильского клуба Мохаммад Абу Фани.

Читайте ранее в этом сюжете: «Ростов» вылетел из Лиги Европы вслед за «Динамо»