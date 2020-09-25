Линкольн, , 09:13 — REGNUM «Ливерпуль» одержал победу над клубом «Линкольн Сити» в матче третьего раунда Кубка английской лиги. Встреча завершилась со счётом 7:2.

В составе «Ливерпуля» по дублю оформил нападающий Такуми Минамино (18, 46) и полузащитник Кёртис Джонс (32, 36). Ещё по голу забили Шердан Шакири (9), Марко Груич (65) и Дивок Ориги (89).

«Линкольн Сити» смог забить два гола. Отличились защитники Адетайо Эдун (60) и Льюис Монтсма (66).

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