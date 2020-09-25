Милан, Италия, 25 сентября 2020, 08:57 — REGNUM «Милан» одержал победу над норвежским «Будё-Глимт» в матче третьего квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 3:2.
В составе «Милана» дубль оформил полузащитник Хакан Чалханоглу, ещё один гол забил нападающий Лоренцо Коломбо. «Будё-Глимт» ответил голами форварда Каспера Юнкера и хавбека Йенса Хёуге.
Таким образом, «Милан» вышел в раунд плей-офф Лиги Европы, в котором сыграет с португальским «Риу-Аве».
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