Ростов-на-Дону, 25 сентября 2020, 08:50 — REGNUM «Ростов» проиграл израильскому «Маккаби Хайфа» в матче третьего квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 1:2.
На девятой минуте счёт открыл нападающий Эльдор Шомуродов. На 20-й минуте форвард «Маккаби» Никита Рукавица сравнял счёт.
Победу израильскому клубу принёс гол полузащитника Мохаммада Абу-Фани.
Таким образом, «Ростов» вылетел из Лиги Европы. Ранее это сделало московское «Динамо», проигравшее тбилисскому «Локомотиву».
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