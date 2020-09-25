Берлин, , 08:34 — REGNUM Бывший немецкий теннисист, экс-первая ракетка мира Борис Беккер может получить семь лет тюрьмы. Об этом 25 сентября сообщает Sky Sports.

По информации издания, Беккер нарушил обязательства по раскрытию информации о наличии денежных средств и имущества во время процедуры банкротства.

Беккер, который в 2017 году был признан банкротом, предстал перед судом по 19 обвинениям. Он обвиняется в том, что не сообщил сведения о деньгах, собственности и долгах в период с мая по июнь 2017 года.

Отмечается, что Беккер не признал вину по всем пунктам. В том числе в том, что скрывал долю в AI-компании и не раскрыл сведения о банковских счетах в Бельгии и на Нормандских островах, а также о двух объектах недвижимости в Германии и квартире в Лондоне.

Теперь 52-летний Беккер должен будет явиться в суд на предварительное слушание 22 октября.

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