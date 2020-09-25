Будапешт, , 08:18 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» одержала победу над «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась в дополнительное время со счётом 2:1.

«Севилья» открыла счёт на 13-й минуте матча: полузащитник Лукас Окампос реализовал пенальти. На 34-й минуте хавбек «Баварии» Леон Горетцка восстановил равновесие после скидки Роберта Левандовски.

Победный гол был забит на 104-й минуте. Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес пробил головой, добив мяч в сетку ворот соперника.

Таким образом, «Бавария» выиграла Суперкубок УЕФА. Этот трофей стал для мюнхенского клуба четвёртым в сезоне: ранее команда выиграла Лигу чемпионов, а также чемпионат и Кубок Германии.

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