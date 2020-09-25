Цюрих, Швейцария, , 00:59 — REGNUM Деятельность Футбольной ассоциации Тринидада и Тобаго (TTFA) решением Международной федерации футбола (ФИФА) была приостановлена из-за нарушения устава организации. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба ФИФА.

Основанием для такого решения послужило противоречащее уставу ФИФА обращение TTFA в местный суд с апелляцией на предыдущее решение международной организации — в соответствии с уставом такие споры подлежат юрисдикции Спортивного арбитражного суда (CAS).

Ранее ФИФА обвинила TTFA в ошибках в хозяйственной деятельности и для их устранения создала под своим надзором специальный комитет. Не согласная с таким решением TTFA подала апелляцию на решение ФИФА в местный суд.

В заявлении международной спортивной организации отмечается, что приостановка деятельности TTFA будет отменена, если национальная организация полностью выполнит свои обязательства в качестве члена ФИФА. В том числе — признает легитимность назначенного комитета и приведёт свой устав в соответствие с уставом ФИФА.

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