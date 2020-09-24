Манчестер, Великобритания, , 23:57 — REGNUM «Манчестер Сити» обыграл «Борнмут» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги. Встреча прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершилась победой хозяев с минимальным преимуществом в счете — 2:1.

Счет встречи открыл воспитанник «Дерби Каунти» Лиам Делэп с помощью передачи полузащитника Фила Фодена на 18-й минуте первого тайма. Спустя четыре минуты форвард «Борнмута» Сэм Сарридж вернул равенство на табло.

Ближе к концу второго тайма 20-летний Фил Фоден забил свой первый мяч в текущем сезоне и тем самым определил судьбу участника следующего раунда кубка.

В 1/8 финала «Манчестер Сити» предстоит сыграть с «Бёрнли», матч состоится 29 сентября.