Тетово, , 23:34 — REGNUM Лондонский «Тоттенхэм» прошел в следующую стадию квалификации Лиги Европы УЕФА, обыграв в третьем раунде македонскую «Шкендию-79». Встреча прошла на стадионе «Эколог Арена» в Тетово и завершилась со счетом — 3:1 в пользу британской команды.

В составе «шпор» три результативных балла записал южнокореец Сон Хон-Мин. С помощью его передачи Эрик Ламела смог открыть счет на пятой минуте матча. На 70-й минуте игрок сам закатил мяч в ворота, а через девять минут помог сделать тоже самое Харри Кейну, отдав точную передачу на форварда сборной Англии.

Единственный мяч «Шкендии-79» забил 26-летний форвард Вальмир Нафиу на 55-й минуте.

В следующем раунде «Тоттенхэм» сыграет с «Маккаби» из Хайфы, которые выбили из розыгрыша путевки в групповой этап ЛЕ «Ростов».