Москва, , 22:57 — REGNUM Столичный ЦСКА уверенно обыграл череповецкую «Северсталь» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве и завершилась разгромной победой гостей со счетом — 5:0.

В составе «армейцев» дважды отличился нападающий Максим Шалунов, забросив на 17-й и 45-й минутах матча, также воспитанник челябинского хоккея записал на свой счет результативную передачу, которая была адресована Максиму Мамину, отличившемуся на 58-й минуте. Также по одной шайбе забросили Константин Окулов (20-я) и Артем Блажиевский (48-я).

ЦСКА занял вторую строчку Запада, сравнявшись по показателю набранных очков со СКА — теперь у «армейцев» 13 очков в активе. «Северсталь» закрепилась на пятом месте с 9 баллами.