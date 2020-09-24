Нашвилл, США, , 22:40 — REGNUM Нападающий Яков Тренин заключил новое соглашение с клубом НХЛ «Нэшвилл Предаторз». Об этом в своем «Твиттере» сообщил агент игрока Шуми Бабаев.

«Мы долго вели переговоры с руководством «Нэшвилла» и пришли к консенсусу. Яков остается в «Предаторс» еще на два сезона», — сообщил Бабаев.

Ранее в СМИ появлялась информация, что петербургский СКА был готов заключить контракт с игрок. В минувшем сезоне Тренин набрал 6 (2+4) очков в 21 матче регулярного чемпионата НХЛ.