Даллас, США, , 21:43 — REGNUM Клуб НБА «Даллас Маверикс» намерен подписать контракт с центровым «Лос-Анджелес Клипперс» Монтрезом Харреллом, информирует опртал Sports Illustrated.

Игрок выйдет на рынок свободных агентов в ближайшее межсезонье. Однако, по сообщениям журналиста Шэмса Чарании, руководство «Клипперс» и Фаррелл расположены к продлению соглашения. В 2018 году Монтрез заключил двухлетний контракт на сумму в размере 12 миллионов долларов.

В минувшем сезоне Харрелл стал лучшим запасным. В среднем центровой набирал 18,6 очка и 7,1 подбора за игру.