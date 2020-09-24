Турин, Италия, , 21:22 — REGNUM Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи поделился изменениями в команде после появления Андреа Пирло на посту главного тренера.

«У нас новый тренер, новый штаб, новые идеи, и игроки крайне вовлечены во все происходящее. Думаю, мы получаем больше удовольствия, чем в прошлом году. Тренировки тяжелые, но атмосфера более радостная.

Мы хорошо начали сезон, но надо становиться лучше. В команде много отличных футболистов, и все способны помочь команде добиться целей. Я рад, что имею возможность играть со столь умелыми форвардами», — рассказал Рэмзи Sky Sport Italia.

В текущем сезоне валийский полузащитник вышел на поле в одном матче, в котором отличился результативной передачей.