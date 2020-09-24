Магнитогорск, Челябинская область, , 20:50 — REGNUM Подмосковный «Витязь» одержал вторую победу подряд, обыграв магнитогорский «Металлург» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Арена Металлург» и завершилась крупной победой гостей со счетом — 4:1.

В первом периоде «Витязь» смог обеспечить себе уверенное преимущество в счете, забросив две шайбы, по голу отметились Евгений Артюхин и новичок команды форвард Джастин Данфорд.

Во втором периоде «Магнитке» удалось сократить отставание в счете — Юухо Ламмикко реализовал передачу Сергей Плотникова на шестой минуте тайма.

В заключительную 20-минутку «Витязь» снова взял контроль над игрой. Джастин Данфорд оформил дубль, забросив на пятой минуте, а защитник Юрий Паутов набрал второе очко, отличившись за четыре минуты до конца.

«Витязь» поднялся на седьмое место Запада, на их счету восемь очков. «Металлург» занимает пятую строчку Восточной конференции с 12 баллами.