Уфа, , 20:42 — REGNUM Уимский «Салават Юлаев» обыграл челябинский «Трактор» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Уфа-Арена» и завершилась победой хозяев с преимуществом в две шайбы — 3:1.

Счет встречи на 12-й минуте открыл форвард Дмитрий Кугрышев, он реализовал численное большинство «уфимцев» с помощью передачи Никиты Сошниковая. В начале второго периода «Салават» снова успешно играет в большинстве, шайбы забил Никита Сошников. А на экваторе третьей 20-минутки экс-форвард «Сент-Луиса» оформил на свой счет третий результативный балл, забросив вторую шайбу в этом матче.

Единственную шайбу «Торпедо» забросил форвард Сергей Калинин на последней минуте второго периода.

«Салават Юлаев» поднялся на первое место Восточной конференции, на их счету 14 очков. «Трактор» закрепился на шестом месте с 9 очками.