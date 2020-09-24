Ростов-на-Дону, , 18:59 — REGNUM 24 сентября на стадионе «Ростов Арена» в рамках третьего раунда квалификаций Лиги Европы 2020/21 встретятся коллективы «Ростов» и «Маккаби Хайфа». Главным арбитром матча назначен Петр Арделяну.

«Ростов»: Песьяков, Хаджикадунич, Чернов, Козлов, Осипенко, Еременко, Глебов, Норманн, Ионов, Байрамян, Шомуродов.

«Маккаби Хайфа»: Кохен, Планич, Менахем, Арад, Мабука, Лави, Абу Фани, Хабши, Хазиза, Шери, Рукавица.

Для новичка «Ростова» Максима Осипенко этот матч станет первым еврокубковым матчем в карьере.