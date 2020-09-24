Уфа, , 16:01 — REGNUM Золотую медаль на Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) получила студентка медколледжа из Башкирии. Об этом 24 сентября сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на своей странице в социальной сети.

По его словам, Абдуллина Земфира выступала от Бирского медико-фармацевтического колледжа. В результате ей было присуждено первое место. Земфира была награждена золотой медалью.

Отмечается, что с 6 по 10 сентября текущего года в Кемеровской области проходил чемпионат «Молодые профессионалы». В нем также участвовали и лучшие молодые специалисты — представители фармакологической отрасли из десяти регионов РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в следующем году финал чемпионата пройдет в Уфе.

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