Цюрих, Швейцария, , 14:36 — REGNUM Олимпийские игры в Токио в 2021 году могут пройти, даже если не будет вакцины от коронавируса. Об этом 24 сентября заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

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"Мы видим, что спорт медленно, но уверенно возвращается. Большое число соревнований по разным видам спорта уже было успешно проведено», — цитирует Баха Xinhua.

По его словам, это показало, что можно безопасно проводить соревнования без наличия вакцины

Напомним, Олимпиада в Токио должна была состояться летом 2020 года, но из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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