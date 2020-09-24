Томск, , 14:24 — REGNUM Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков стал главным тренером футбольного клуба «Томь». Об этом 24 сентября сообщается на сайте томского клуба.

«Александр Кержаков — новый главный тренер «Томи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Кержаков прилетел в Томск и подписал контракт с «Томью» до конца сезона 2020/21. В настоящее время клуб играет в первом дивизионе — Футбольной национальной лиге (ФНЛ) — и идёт на 21-м месте.

Напомним, с 2018 года Кержаков возглавлял юношескую сборную России.

Читайте ранее в этом сюжете: Александр Кержаков согласился стать главным тренером ФК «Томь»