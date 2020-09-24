Ташкент, , 13:50 — REGNUM Футбольная команда «Пахтакор» прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов Азиатской футбольной конфедерации (АФК), сообщили 24 сентября в пресс-службе министерства физической культуры и спорта республики.

23 сентября «Пахтакор» обыграл иранский «Шахр Ходро» со счетом 1:0 — единственный гол в матче забил Джалолиддин Машарипов. Таким образом, узбекистанская команда заняла первое место в группе «Б».

26 сентября «Пахтакор» встретился с иранским клубом «Истиклол», который занял второе место в группе «А». Узбекистанская команда прошла в четвертьфинал АФК впервые за последние десять лет.