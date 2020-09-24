Лондон, , 13:02 — REGNUM Лондонский «Челси» подписал контракт с вратарём Эдуаром Менди, который выступал за французский «Ренн». Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Отмечается, что соглашение с 28-летним сенегальским голкипером рассчитано на пять лет.

В сезоне 2020/21 Менди будет бороться за место в воротах с испанский голкипером Кепой Аррисабалагой, который в 2018 году перешёл в «Челси» за €80 млн и стал самым дорогим вратарём мира.

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