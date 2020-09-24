Санкт-Петербург, , 12:53 — REGNUM «Зенит» может подписать контракт с полузащитником французского ПСЖ Юлианом Дракслером. Об этом 24 сентября сообщил комментатор Нобель Арустамян.

Клуб ведёт активные переговоры, которые находятся на продвинутой стадии. При этом присутствует сложность в согласовании деталей, но стороны в ближайшие дни могут достичь соглашения.

Отмечается, что за Дракслером продолжает также следить «Краснодар», но «Зенит» находится на продвинутой стадии переговоров.

Напомним, в 2017 году Дракслер перешёл в ПС» из «Вольфсбурга» за €36 млн. За парижский клуб он сыграл 143 матча, в которых забил 21 гол и отдал 32 голевые передачи.