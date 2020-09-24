Эдмонтон, Канада, , 11:11 — REGNUM Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров превзошёл результат Павла Буре по голам за карьеру в матчах Кубка Стэнли.

Кучеров забросил 36 шайб в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Это восьмым результатом среди российских хоккеистов. На счету Буре 35 голов.

Отметим, что рекорд принадлежит Александру Овечкину, у которого 69 голов. Второе место занимает Евгений Малкин (63). Замыкает тройку Сергей Фёдоров (52).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Тампа» одержала победу над «Далласом» в третьем матче финала Кубка Стэнли со счётом 5:2. Кучеров забил гол и отдал результативную передачу.

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