Страсбург, Франция, , 09:59 — REGNUM Российская теннисистка Анна Блинкова проиграла представительнице Белоруссии Арине Соболенко во втором круге турнира в Страсбурге. Встреча, продолжавшаяся 1 час 57 минут, завершилась со счётом 6:1, 4:6, 2:6.

Блинкова один раз подала навылет, допустив семь двойных ошибок, и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, пять ошибок на подаче и 4 из 6 брейков.

В четвертьфинале турнира Соболенко сыграет с чешкой теннисисткой Катержиной Синяковой.

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