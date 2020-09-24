Страсбург, Франция, , 09:56 — REGNUM Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла представительнице Чехии Катержине Синяковой во втором круге турнира в Страсбурге. Встреча, продолжавшаяся 1 час 22 минуты, завершилась со счётом 2:6, 4:6.

Александрова один раз подала навылет, допустив пять двойных ошибок, и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, ни одной ошибки на подаче и 4 из 8 брейков.

В четвертьфинале турнира Синякова сыграет с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

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