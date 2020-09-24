Гамбург, Германия, , 09:50 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем США Томми Полом в матче второго круга турнира в Гамбурге. Встреча Рублёв 1 час 38 минут и завершилась со счётом 6:1, 3:6, 6:2.

Рублёв четыре раза подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника три эйса, ни одной ошибки на подаче и два брейка.

В четвертьфинале турнира Рублёв сыграет с испанским теннисистом Роберто Баутистой-Агутом.

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