Париж, , 09:16 — REGNUM Полузащитник французского ПСЖ Анхель Ди Мария получил дисквалификацию на четыре матча. Об этом 24 сентября сообщается на сайте Лиги 1.

Ди Мария наказан за плевок в сторону защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса. Инцидент произошёл во время матча третьего тура чемпионата Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце матча ПСЖ — «Марсель» произошла массовая драка и расистский скандал, в результате которого были удалены пять игроков. Кроме того, на видео попал эпизод с плевком Ди Марии в Гонсалеса.

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