Мадрид, , 09:00 — REGNUM Нападающий Луис Суарес перешёл из «Барселоны» в мадридский «Атлетико». Об этом 24 сентября сообщается на сайте каталонского клуба.

Отмечается, что Суарес перешёл на правах свободного агента, но «Атлетико» заплатит «Барселоне» €6 млн в виде бонусов.

Суарес с 2014 года выступал в составе «Барселоны». В каталонском клубе он выиграл Лигу чемпионов (2015), стал четырёхкратным чемпионом Испании, четыре раза выиграл Кубок Испании, дважды — Суперкубок страны, а также Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Читайте ранее в этом сюжете: «Атлетико» может перехватить Суареса у туринского «Ювентуса»