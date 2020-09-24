Каспийск, Дагестан, , 09:01 — REGNUM Стадион «Труд» в дагестанском городе Каспийске, в последние годы находящийся в заброшенном состоянии, будет реконструирован. На территории объекта планируется построить теннисные корты, футбольное поле, площадки для игровых видов спорта и легкоатлетические секторы, сообщили ИА REGNUM 24 сентября в пресс-службе правительства Дагестана.

Каспийский стадион «Труд» принадлежит заводу «Дагдизель». Отмечается, что по поручению главы Дагестана Владимира Васильева правительством региона совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами был решен вопрос выкупа имущественного комплекса стадиона в собственность республики, чтобы сохранить спортивный объект для жителей города.

В настоящее время начато обновление стадиона. Первый этап реконструкции предполагает возведение административного здания и четырех теннисных кортов. Средства на разработку проектно-сметной документации и строительные работы заложены в рамках республиканской инвестиционной программы на 2020 год.

Второй этап реконструкции запланирован на 2022 год. В рамках него планируется построить трибуны на 3 тыс. посадочных мест с подтрибунными помещениями, футбольное поле 110×70 метров и мини-футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки. Кроме того, здесь появятся восемь беговых дорожек и секторы для легкоатлетических дисциплин: толкания ядра, прыжков в длину, тройного прыжка и прыжков в высоту.

Ранее в дагестанском исполкоме ОНФ сообщали, что в последние годы стадион «Труд» в Каспийске находится в заброшенном состоянии, поскольку у собственника нет средств на его реконструкцию. Активисты, опасающиеся продажи территории арены под многоэтажную застройку, в августе прошлого года обратились к руководству республики с просьбой сохранить стадион и прилегающие к нему площадки для занятий спортом.

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