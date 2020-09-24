Махачкала, , 09:01 — REGNUM Центр единоборств с академией спортивной борьбы планируется построить в Дагестане. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы и правительства региона по итогам рабочего совещания, которое прошло 23 сентября в Махачкале с участием министра спорта РФ Олега Матыцина.

В ходе совещания вице-президент Федерации спортивной борьбы России Омар Муртазалиев сообщил о своем намерении создать в Дагестане за счет личных средств центр единоборств международного уровня. На его территории, по его словам, будут располагаться и коммерческие объекты, что позволит содержать центр в дальнейшем — после передачи на баланс республики.

«Там также будет академия борьбы. Именно образовательная тема будет ключевой. Сегодня вольной борьбой занимаются около 80 тыс. молодых людей. Мы хотим заполнить пробел в образовании и культуре, который может возникнуть у них из-за того, что тренировки занимают большую часть времени», — сказал Муртазалиев.

Для воплощения в жизнь этой задумки он попросил выделить земельный участок площадью 25−30 га с выходом к морю. Отмечается, что глава Дагестана Владимир Васильев инициативу поддержал и пообещал оказать помощь в реализации проекта.