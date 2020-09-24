Мольде, , 08:36 — REGNUM Норвежский «Мольде» сыграл вничью с венгерским «Ференцварошем» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:3.

К началу второго тайма «Ференцварош» забил два гола. Отличились нападающие Франк Боли (7) и Мюрто Юзуни (52).

Но «Мольде» смог не только отыграться, но и выйти вперёд. Голы забили форвард Леке Джеймс (55) и полузащитники Магнус Эйкрем (65) и Мартин Эллингсен (83).

Тем не менее, «Ференцварош смог уйти от поражения. На 87-й минуте полузащитник Игорь Харатин реализовал пенальти.

Ответный матч команды проведут 29 сентября в Будапеште (Венгрия).

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