Орландо, США, , 07:34 — REGNUM «Майами Хит» одержал победу над «Бостон Селтикс» в четвёртом матче финала плей-офф Восточной конференции НБА. Встреча завершилась в овертайме со счётом 112:109.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Майами» Тайлер Хироу, который набрал 37 очков.

В составе «Бостона» наибольшую результативность показал форвард Джейсон Тейтум, записавший на свой счёт 28 очков.

Таким образом, «Майами» закрепил своё преимущество в серии: 3−1.

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