Лондон, , 23:44 — REGNUM Лондонский «Челси» разгромил «Барнсли» в 1/16 финала Кубка английской лиги. Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счетом — 6:0.

Лучшими в составе «аристократов» оказались 22-летний Тэмми Абрахам, набравший 3 (1+2) очка по системе «гол+пас», и 21-летний новичок команды Кай Хаверц, оформивший голевой хет-трик. Также голами отличились Оливье Жиру и Росс Баркли.

«Челси» сыграет с победителем пары «Лейтон Ориент» — «Тоттенхэм» 22 сентября.