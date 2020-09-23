Престон, Великобритания, , 23:34 — REGNUM «Брайтон» обыграл «Престон» в рамках 1/16 финала Кубка английской лиги и гарантировал себе участие в следующем раунде. Встреча прошла на стадионе «Дипдейл» в Престоне и завершилась победой гостей с сухим счетом — 2:0.

Счет встречи был открыт иранским нападающим Алирезом Джаханбахшем на 57-й минуте с помощью передачи Бернардо. На 75-й минуте итоговую разницу на табло установил 21-летний хавбек Алексис Макалистер.

В 1/8 финала «Брайтон» сыграет с «Манчестер Юнайтед», встреча пройдет 29 сентября.