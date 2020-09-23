Лондон, , 22:59 — REGNUM Лондонский «Фулхэм» прошел в следующую стадию Кубка английской лиги, обыграв в 1/16 финала «Шеффилд Уэнсдей». Встреча прошла на стадионе «Крейвен Коттедж» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счетом — 2:0.

Счет встречи открыл на девятой минуте встречи 25-летний французский нападающий Камара Абубакар с помощью передачи Энтони Нокэрта. На 32-й минуте итоговую разницу на табло установил ямайский хавбек Бобби Рид.

В 1/8 финала «Фулхэм» встретится с «Брентфордом», матч пройдет 29 сентября.