Санкт-Петербург, , 21:52 — REGNUM Хоккейный клуб «Сибирь» одержал верх над петербургским СКА в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой гостей со счетом — 4:1.

В составе «Сибири» по два результативных балла на свой счет записали нападающие Никита Шашков, Евгений Чесалин и Юусо Пуустинен, а также защитник Ефим Гуркин.

Единственный гол «армейцев» записал на свой счет форвард Иван Морозов, реализовав назначенный в ворота «Сибири» штрафной бросок.

СКА сохранил за собой первое место на Западе, на их счету 13 очков в девяти матчах. «Сибирь» поднялась на седьмую строчку Востока, в их активе 7 очков.