Нижний Новгород, , 21:30 — REGNUM Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов объявил о новых случаях заражения коронавирусом в составе нижегородского «Торпедо».

«Сейчас у «Торпедо» официально подтверждено Роспотребнадзором восемь случаев заражения. Как я уже говорил, мы даже игроков с симптомами ОРВИ также изолируем.

Таким образом, у «Торпедо» большая часть игроков помещена в изоляцию», — приводит слова Морозова «Р-Спорт».

Ранее был перенесен матч «Торпедо» с рижским «Динамо» на неопределённый срок, изначально встреча была запланирована на 22 сентября.