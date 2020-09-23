Амстердам, , 20:59 — REGNUM Бывший наставник миланского «Интера», «Кристал Пэлас» и амстердамского «Аякса» Франк де Бур был назначен на аналогичную должность в сборной Нидерландов.

Согласно информации официального сайта Королевского футбольного союза, контракт с 50-летним специалистом заключен сроком на два года. Он сменил на этом посту Роналда Кумана, который ранее возглавил «Барселону».

Франк де Бур будет готовить сборную к предстоящему товарищескому матчу со сборной Мексики. Также Нидерландам предстоит сыграть под его руководством в двух матчах Лиги Наций этой осенью — против Боснии и Герцеговины и Италии.