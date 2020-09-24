Токио, , 08:56 — REGNUM В Японии правительственная группа 23 сентября сообщила о мерах против распространения коронавируса для иностранных спортсменов Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, передаёт агентство Kyodo.

Спортсмены должны будут представитьотрицательные результаты двух тестов на коронавирус: первый за 72 часа до отъезда, а второй — по прибытии Японию.

Кроме того, иностранцам будет запрещено использование общественного транспорта, а на любые поездки необходимо будет получать согласие.

Спортсмены смогут тренироваться или соревноваться в течение 14 карантинных дней с момента прибытия. Однако они должны будут носить везде с собой смартфон с приложением для отслеживания контактов и ведения записей о состоянии своего здоровья.

Около 11 000 спортсменов из более чем 200 стран и регионов принимают участие в Олимпийских играх в обычных условиях.