Перуджа, Италия, , 19:49 — REGNUM Прокуратура Италии проверит законность прохождения процедур для получения гражданства страны футболистом Луисом Суаресом, начато расследование, передают местные СМИ в среду, 23 сентября.

Как сообщалось ранее, Суарес сдал экзамен на знание языка в университете Перуджи (чтобы получить гражданство и иметь возможность выступать за «Ювентус» не в статусе легионера), но в прокуратуре сомневаются, что экзамен был «действительным».

К самому футболисту претензий не предъявляется, зато, по некоторым данным, они могут быт предъявлены «Ювентусу», если выяснится, что клуб имеет отношение к организации псевдоэкзамена. В таком случае «Ювентусу» будут грозить серьезные санкции.