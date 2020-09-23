Москва, , 17:23 — REGNUM На юге Москвы в 2021 году планируют открыть новую арену для хоккея и фигурного катания. Об этом 23 сентября сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Объект расположен неподалёку от Битцевского лесопарка на улице Красного Маяка. Его начали возводить в 2018 году.

Новую арену осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

«Уже сейчас, мне кажется, комплекс выглядит неплохо, масштабно. Объект очень хороший, качественный», — сказал он.

После завершения строительства в спорткомплексе планируют открыть секции хоккея и фигурного катания.