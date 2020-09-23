Ньон, Швейцария, , 14:32 — REGNUM Имена футболистов, которые номинированы на премию лучшему игроку сезона 2019/20 объявил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом 23 сентября сообщается на сайте организации.

В число претендентов на награду вошли полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, нападающий «Баварии» Роберт Левандовски и вратарь мюнхенского клуба Мануэль Нойер.

Ещё семь игроков включены в десятку лучших, но они не будут претендовать на приз. Это Лионель Месси («Барселона»), Неймар, Килиан Мбаппе (ПСЖ), Томас Мюллер, Тьяго Алькантара, Йозуа Киммих («Бавария») и Криштиану Роналду («Ювентус»).

Имя победителя будет объявлено 1 октября.