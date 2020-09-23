Москва, , 14:14 — REGNUM Товарищеский матч между сборными России и Швеции по футболу состоится в Москве 8 октября. Об этом 23 сентября сообщает «Чемпионат».

По информации издания, Российский футбольный союз (РФС) смог договориться о переносе матча в Москву. Скорее всего, он состоится в «Лужниках», но окончательное решение об этом ещё не принято.

Матч со Швецией является частью подготовки к играм Лиги наций. 11 октября сборная России сыграет дома с Турцией, а 14 октября — с Венгрией.

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