Москва, , 13:43 — REGNUM Главный арбитр матча седьмого тура чемпионата России по футболу ЦСКА — «Спартак» Сергей Карасёв верно не назначил пенальти в ворота «армейцев» на 32-й минуте. Об этом говорится в решении экспертно-судейской комиссии (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС), опубликованном 23 сентября на сайте РФС.

«Решение мотивировано тем, что футболист «Спартака» Айртон после пробрасывания мяча себе на ход начинает падать до возможного контакта с защитником», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это действие вызвано желанием форварда получить незаслуженное преимущество. Нападающий осознавал, что за мячом он уже не успеет, а не сыгравший в мяч защитник наверняка не сможет уйти от контакта с соперником.

Напомним, матч ЦСКА — «Спартак» прошел 13 сентября и завершился победой «армейцев» со счетом 3:1. На 32-й минуте Карасёв показал Айртону жёлтую карточку за симуляцию.

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