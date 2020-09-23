Москва, , 11:49 — REGNUM Гол нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в матче с «Уралом» засчитан ошибочно. К такому выводу пришли в Российском футбольном союзе (РФС).

Отмечается, что в матче РПЛ «Урал» — «Зенит» система VAR ошибочно не определила офсайд в моменте с голом Дзюбы на четвёртой минуте.

«Первоначальное решение ассистента судьи о фиксации положения «вне игры» было правильным. VAR неправильно расположил линию офсайда по голове, а не стопе Дзюбы», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что показанный на ТВ стоп-кадр без линий был неверным в отношении положения игроков, поскольку момент паса ещё не произошёл.

Как сообщало ИА REGNUM, матч «Урала» и «Зенита» завершился вничью — 1:1.

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