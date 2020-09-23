Пермь, , 11:33 — REGNUM Пермский хоккейный клуб «Молот-Прикамье» ушёл на карантин, поскольку в команде выявили случаи заражения коронавирусом. Об этом 22 сентября сообщили пресс-службе клуба.

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21 сентября игроки команды прошли тестирование на коронавирус. В результате было выявлено несколько случаев заражения, из-за чего команде пришлось уйти на карантин.

В связи с этим отменены матчи «Молота-Прикамье» с московской «Звездой», «Динамо МО» из Московской области и ханты-мансийской «Югрой», которые должны были пройти с 23 по 27 сентября. Клуб согласовал перенос матчей с Высшей хоккейной лигой (ВХЛ).